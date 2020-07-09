Фиговый лист демократии не прикроет срам диктатуры

Диктатура и демократия. Эти понятия или формы управления государством априори диаметрально противоположны. Если диктатура подразумевает сосредоточение полноправной власти в руках одного или нескольких людей, то при демократии широкие слои населения, народ обладает правом воздействовать на принятие властью тех или иных решений.

Вкратце, эту схему можно обрисовать следующим образом:

— Демократия — народ формирует органы власти посредством выборов, иногда сам принимает законы.

— Диктатура — народ не имеет возможности влиять на формирование органов власти и принимаемые ими решения, либо отказывается от нее.

Демократия — власть редко бывает сосредоточена в одних руках (в представительной демократии есть разделение властей на 3 ветви, в прямой — каждый гражданин фактически является самостоятельным носителем власти).

Диктатура — власть, как правило, сосредоточена в руках одного человека или группы лиц. Это есть академическое определение двух разных по сути форм управления государством.

В 2018 году, когда в Армении к власти пришел «человек с улицы», «доморощенный гаврош» Никол Пашинян, армяне посчитали, что в стране наступит полное благоденствие. Ранее нищенствующая страна за счет «демократического мотора» устремится веред, и в своем развитии во всех сферах жизнедеятельности опередит не только страны региона, но и всей планеты.

А один из ярых сторонников «демократа нового формата» Пашиняна – спикер парламента Арарат Мирзоян и вовсе договорился до абсолютной ерунды.

В июне прошлого года Мирзоян сказал следующее: «Мировым бастионом демократии сегодня является Армения. Очевидно, что нам объявлена война … Уверен, не преувеличу, если скажу, что Армения сегодня — это бастион демократии в мире. Да, не США, да, не Европа. Армения сегодня бастион свободы и демократии в мире”, — сказал он. К данному кадру мы еще вернемся, а пока поговорим о том, как «демократия» в Армении очень скоро стала приобретать очертания диктатуры.

Спустя совсем короткое время после «эпохального» заявления Мирзояна, на политических оппонентов Пашиняна, то бишь представителей карабахского клана Кочаряна и Саргсяна началась «охота на ведьм». Естественно, под благовидным предлогом борьбы с коррупцией и намерением вернуть в бюджет награбленное его предшественниками.

Правда, при этом Пашинян сам стремительно обогащался, но это отдельная тема. «Благородная» борьба Пашиняна с Кочаряном и Саргсяном вскоре приобрела неожиданный оборот. В частности, Конституционный суд Армении признал действия отдельных следственных органов в отношении Роберта Кочаряна неправомочными и аж дважды выносил решение об его освобождении из-под стражи. И дважды Пашинян «демократичным» решением упрятывал своего заклятого врага за решетку.

В конце концов, Никол Воваевич принял поистине «соломоново решение»: он продавил в парламенте свою «демократическую» волю, внеся поправки в «Закон о Конституционном суде». То есть, фактически превратив эту ветвь власти в орган, который будет исполнять лишь его прихоти.

Примечательно, что даже такая номинальная фигура, как президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать данные поправки. Хотя, если следовать логике, то он должен был лишь поощрять «демократические преобразования» Пашиняна. Зато верный слуга «армянского гавроша» Арарат Мирзоян, ясно осознающий, что демократией тут и не пахнет, без всяких колебаний готов выполнить приказ своего хозяина.

«Я с большим удовольствием подпишу закон, когда для председателя Национального Собрания законодательно появится возможность сделать это», — заявил сегодня в беседе с журналистами спикер парламента Армении Арарат Мирзоян, касаясь поправок в закон «О Конституционном суде», которые президент Армен Саркисян отказался пописать.

«Я не говорил на эту тему с президентом Армении. Я следил за обсуждениями, и есть два мнения. Часть утверждает, что с того момента, когда президент Армении письменно уведомил меня, что он не подпишет принятый парламентом закон, я могу подписать данный закон», — сказал Арарат Мирзоян.

По его словам, однако, преимущественная часть юристов из разных политических лагерей считает, что, независимо от этого письма, у президента есть 21 день для подписания закона.

«По истечении 21 дня, если президент не подписывает документ и не обращается в Конституционный суд, спикер парламента получает правовую возможность подписать или не подписать законопроект», — отметил Арарат Мирзоян.

Тот факт, что рассуждения о демократии для Пашиняна и его команды всего лишь фиговый листок, которым они пытаются прикрыть свой срам диктатуры, ясно всем. Даже армянам, среди которых рейтинг «бархатного революционера» продолжает стремительно падать.

Азербайджану, конечно же, вся эта мышиная возня в Армении, где одни преступники грызут других воров, грабителей и убийц, только на руку. Для нас важнее всего освобождение оккупированных армянами наших земель. Но поражаешься одному: как при таком раскладе дел в соседней стране, в «бастионе демократии» смеют говорить о диктатуре в других странах? Воистину, нет предела армянской наглости…