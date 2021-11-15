В Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике состоялся фестиваль кочевников «Yurdda bayram», сообщает #.

Гостей фестиваля встречали артисты, кулинары, пехлеваны и канатаходцы. На сцене выступили мастера ашугского творчества, заслуженные артисты, танцевальные коллективы.

Почетными гостями фестиваля стали ветераны войны.

Открыл фестиваль министр культуры Анар Керимов.

Поприветствовав участников, он сообщил, что фестиваль демонстрирует приверженность Азербайджана древним традициям, демонстрирует мощь и размах нашего края. Он также напомнил, что азербайджанские кочевые племена (tərəkəmə) занимались отгонным скотоводством, а в настоящее время проживают в центральных и южных районах нашей страны, а также в Дагестане и Турции. Министр не исключил, что в будущем фестиваль приобретет международный статус и будет проходить с участием представителей из других стран.

Анар Керимов также сообщил, что в планах — проведение фестиваля кочевников в Карабахе, на освобожденных от оккупации территориях.

В рамках фестиваля состоялся концерт, была продемонстрирована музыкальная композиция Yurd, организована выставка ковров, ювелирных украшений и национальных костюмов. Также была представлена экспозиция элементов быта кочевников. Организаторы угощали гостей национальной кухней, разливали чай из самовара.

Фестиваль стал ярким и красочным событием, которое отныне планируется проводить ежегодно в различных исторических локациях Азербайджана.