Фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса

Организаторы американского фестиваля искусств Burning Man («Горящий человек») сообщили об отмене мероприятия из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС.

По словам организаторов, деньги за купленные билеты будут возвращены, однако они призвали пожертвовать их стоимость или часть на поддержание проекта.

Фестиваль Burning Man проходит ежегодно с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Он посвящен современному искусству и творческому самовыражению. Традиционно фестиваль завершается сжиганием большой деревянной человеческой фигуры.

По данным американского университета Джонса Хопкинса в США зарегистрированы 500 399 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 18 693 человека. За сутки число умерших от COVID-19 впервые превысило две тысячи человек (aif.ru)