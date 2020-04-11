Фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса

Организаторы американского фестиваля искусств Burning Man («Горящий человек») сообщили об отмене мероприятия из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС.

По словам организаторов, деньги за купленные билеты будут возвращены, однако они призвали пожертвовать их стоимость или часть на поддержание проекта.

Фестиваль Burning Man проходит ежегодно с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Он посвящен современному искусству и творческому самовыражению. Традиционно фестиваль завершается сжиганием  большой деревянной человеческой  фигуры.

По данным американского университета Джонса Хопкинса в США зарегистрированы 500 399 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 18 693 человека. За сутки число умерших от COVID-19  впервые превысило  две тысячи человек (aif.ru)

| 2020-04-11T10:55:42+00:00 11 апреля 2020, 10:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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