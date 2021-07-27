Социальная сеть Facebook заявила о создании виртуальной вселенной, где пользователи смогут «телепортироваться» сквозь цифровые пространства, об этом в своем Facebook-аккаунте рассказал вице-президент компании Эндрю Босуорт.

Специалисты, занимающиеся разработкой продуктов дополненной и виртуальной реальности, приступили к выполнению проекта по созданию «метавселенной». К ней смогут подключаться юзеры в режимах VR (виртуальной) или AR (дополненной реальностей), чтобы вместе играть, общаться или работать. «Определяющим качеством «метавселенной» будет присутствие — ощущение того, что вы действительно находитесь рядом с людьми», — подчеркнул Босуорт.