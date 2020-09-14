Facebook ввел функцию совместного просмотра видео

Сегодня Facebook объявил о запуске новой функции Watch Together, которая позволяет осуществлять совместный просмотр видео в мессенджере FB.

«Вперед, охайте и ахайте, глядя вместе на видео ваших любимых знаменитостей, плачьте над кадрами спасения щенка, хохочите над новым вирусным видео, кричите от ужаса при просмотре «Ведьмы из Блэр» или испытывайте ностальгические чувства, глядя ваш любимый эпизод из жизни сообщества»,— говорится в сообщении Facebook, подчеркнувшего, что каждый день через его мессенджер совершается более 150 млн видеозвонков и пересылается более 200 млн видеороликов. Совместный просмотр видео доступен одновременно не более чем для восьми человек при коллективном видеозвонке и не более чем для 50 человек в FB Room.

Как известно, пандемия коронавируса и самоизоляция привели к взрывному росту сервисов по осуществлению видеозвонков и видеоконференций. В начале сентября сервис видеоконференций Zoom Video Communications опубликовал результаты второго квартала текущего финансового года, которые оказались намного лучше прогнозов. Как следует из отчетности Zoom, выручка во втором квартале составила $663,5 млн, что на 355% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и это больше, чем компания заработала за весь 2019 год.