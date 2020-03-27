Facebook назначил экс-замминистра Минфина США независимым членом совета директоров

Американская корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, объявила в четверг о назначении бывшего заместителя министра финансов США (занимал пост с 2005 по 2009 год) Роберта Киммитта на позицию ведущего независимого члена совета директоров. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании, передает ТАСС.

«Мы искали лидера, который привнесет серьезный контроль и имеет опыт в сфере управления. Я уверен, что Боб (Роберт Киммитт — прим. ТАСС) сделает наш совет [директоров] и компанию лучше, я с нетерпением жду сотрудничества с ним», — отметил глава Facebook Марк Цукерберг.

Означенная должность подразумевает отсутствие каких-либо финансовых отношений между независимым членом совета и компанией, кроме выплат «гонорара за членство» со стороны корпорации.