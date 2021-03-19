Facebook анонсировал создание версии Instagram для детей

Американская компания Facebook планирует запустить приложение Instagram Kids — версию одноименной социальной сети специально для детей младше 13 лет. Об этом сообщил в четверг портал BuzzFeed со ссылкой на внутренние документы компании.

«Мы будем вводить новый молодежный компонент в группу продуктов сообщества, чтобы сосредоточиться на двух вещах: ускорении нашей работы по обеспечению целостности и конфиденциальности, чтобы обеспечить максимально безопасный опыт для подростков, и создании версии Instagram, которая позволит людям в возрасте до 13 лет впервые безопасно пользоваться платформой», — цитирует портал письмо, которое разослал сотрудникам соцсети вице-президент Instagram Вишал Шах.

Письмо было разослано через два дня после того, как руководство Instagram заявило, что нужно предпринимать больше усилий для защиты юных пользователей. После освещения и публичной критики жестокого обращения и травли, с которыми сталкиваются подростки в приложении, в официальном блоге соцсети во вторник было опубликовано сообщение под названием «Продолжаем делать Instagram более безопасным для самых молодых членов нашего сообщества».

В настоящий момент политика компании запрещает использование сервиса лицами младше 13.(ТАСС)