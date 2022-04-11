Евросоюз пятым пакетом санкций против России решил нанести удар по производству сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на официальный документ.
По данным издания, устанавливается запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию прямо или косвенно товаров и технологий, необходимых для сжижения газа, вне зависимости от того, происходят такие товары или технологии из Евросоюза или нет.
В этот список попали установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники, насосы, а также технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе, пишет «Ъ».