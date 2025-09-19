Евросоюз (ЕС) в 2025 году обновил рекорд по закупкам российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на официальные заявления о намерении отказаться от него. Об этом 19 сентября сообщил ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X (бывш. Twitter).

«ЕС заявляет о намерении отказаться от российского газа, но при этом обновляет рекорд по импорту российского СПГ. Потоки продолжают поступать, несмотря на закрытие «Северного потока», — отметил Макдональд.

По данным Евростата, в первом полугодии 2025 года Евросоюз закупил российский трубопроводный газ на €2,9 млрд, а СПГ — на €4,5 млрд, что на 28% больше, чем годом ранее. Суммарные закупки российского газа выросли на 9% по сравнению с прошлым годом.