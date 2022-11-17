Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что ЕС может возместить ущерб третьим странам, если такой будет в связи с антироссийскими санкциями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Последствия санкций должны быть тщательно измерены. Они не должны влиять на логистические факторы. Вчера [16 ноября] мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно…» — заявил Боррель.

Как добавил Боррель, при наличии последовательных сопутствующих ущербов, возникших из-за санкций против РФ, планируется их компенсировать.

Таким образом глава дипломатии ЕС отреагировал на вопрос, сможет ли ЕС предоставить гарантии, что санкции не затронут экономику Казахстана.