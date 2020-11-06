Евросоюз призвал реформировать ВОЗ

Европейский союз признает центральную роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в решении мировых проблем в области здравоохранения, но считает необходимым укрепление и реформирование этой организации.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в опубликованных в пятницу выводах ЕС.

«Выводы признают центральную роль ВОЗ как ведущего и координирующего органа в решении глобальных вызовов в области здравоохранения. В то же время, в выводах указывается, что во время многих пандемий ожидания от ВОЗ, зачастую, превышали ее возможности и способность оказывать поддержку государствам-членам (организации – ред.) в развитии прочных и устойчивых систем здравоохранения», — указывается в документе.

В выводах подчеркивается, что ЕС готов играть активную роль в процессе укрепления и реформирования организации. Евросоюз, в частности, считает важным реформировать систему глобального оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также ввести четкое дифференцирование ограничений на поездки людей и транспортировку товаров между странами во избежание нанесения ущерба экономикам стран.

Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация «отказалась проводить требуемые реформы». По его словам, Соединенные Штаты «перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения». Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая. В госдепартаменте заявили, что США покинут ВОЗ в июле 2021 года.

Ожидается, что 9-14 ноября возобновится 73-я Всемирная ассамблея здравоохранения ВОЗ.