Евросоюз по случаю второй годовщины со дня попытки отравления Алексея Навального вновь осудил попытку покушения на российского оппозиционера и раскритиковал политические репрессии в РФ. «Мы с сожалением наблюдаем, как неоправданная, неспровоцированная и незаконная война России против Украины только усилила внутренние репрессии и систематические преследования наиболее ярых критиков Кремля и гражданского общества в целом», — говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, обнародованном в Telegram-канале представительства ЕС в России.

В заявлении подчеркивается, что Евросоюз по-прежнему осуждает попытку убийства Навального и призывает к проведению прозрачного расследования факта применения против оппозиционера боевого отравляющего вещества — яда из семейства «Новичок».

Жозеп Боррель, раскритиковав решение властей РФ о запрещении организации Навального и применение к политику необоснованных дисциплинарных мер в колонии, вновь призвал российские власти незамедлительно освободить Навального и соблюдать свои обязательства в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. (DW)