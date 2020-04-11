Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию

Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию, назвав это нарушением международного гуманитарного права. Об этом говорится в заявлении  Европейской службы внешних связей.

«Российская Федерация осуществляет призыв в Вооруженные силы РФ жителей незаконно аннексированной Автономной Республики Крым и города Севастополь», — указывается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия, согласно нормам международного права, должна обеспечить соблюдение прав человека на полуострове.

«ЕС остается непоколебимым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — резюмировали в Европейской службе внешних связей.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения (lenta.ru).

| 2020-04-11T20:30:29+00:00 11 апреля 2020, 20:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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