Евросоюз грозит Великобритании судебным иском

В Евросоюзе обдумывают возможность правовых шагов против Великобритании в связи с планами Лондона в одностороннем порядке внести поправки в договор о «Брекзите». Намерения Соединенного Королевства — это «явное нарушение существенных положений» протокола о Северной Ирландии,включенного в соглашение, говорится в экспертном заключении для стран-участниц ЕС, экземпляр которого имеется в распоряжении агентства AFP.

Как отмечается в документе, ответным шагом Евросоюза может стать подача против Великобритании иска в Европейский суд, который может обязать правительство в Лондоне к штрафным выплатам.

9 сентября правительство Великобритании представило законопроект, направленный на внесение поправок в принятое в январе соглашение о выходе из ЕС. Суть спорного проекта заключается в том, что Северной Ирландии и по завершении переходного периода в конце года будет гарантирован «неограниченный доступ» к британскому внутреннему рынку, это же касается неограниченного обмена товарами.

Диалог Евросоюза и Великобритании об отношениях после «Брекзита» возобновился в середине августа после короткой летней паузы. Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье 19 августа констатировал, что «с соглашением или без него» перемены неизбежны и предприятиям и гражданам следует готовиться к ним. Очередной раунд торговых переговоров с ЕС прошел в Лондоне 8 сентября. (DW)