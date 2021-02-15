Европейский эксперт: Убедительной для Кремля является только позиция преобладающей силы

Неожиданно для всех глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на днях о готовности Москвы разорвать отношения с Европейским Союзом. Это произойдет, если власти вновь увидят, «что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах». Есть уже реакция на это Брюсселя (ЕС), и Берлина.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС принял к сведению заявление главы МИД России. Дипломат отметил, что ЕС хочет строить отношения с Россией на европейских ценностях и интересах, а также «на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций». «Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства», — сказал Стано.

Он добавил, что ЕС также выступает за выгодные для обеих сторон отношения.

А Германия считает заявления Лаврова странными и непонятными. «Что касается высказываний российского министра, я могу сказать, что эти слова, на наш взгляд, являются действительно странными и непонятными», — сказала на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.

Она напомнила, что глава МИД ФРГ Хайко Маас в среду в Бундестаге заявил о заинтересованности Берлина в кооперации с Россией. «В этой связи высказывания главы МИД Лаврова действительно удивляют», — добавила Зассе.

Но интересно, насколько весомы и серьезны эти слова российского министра? Особенно, если учесть, что основная часть капиталов российской политической элиты, уворованных у народа, хранится через родственников и подставных лиц чаще всего именно в Европе – в виде недвижимости и банковских вкладов. Если власти РФ пойдут на такой шаг, как разрыв с ЕС, ответ лично для них может оказаться очень неприятным. Получается, блефует Лавров? Быть может, это некая показушная бравада на потребу недалеким массам — электорату власти внутри самой России.

Своим мнением на этот счет поделился с # европейский политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист Алекс Григорьевс (Латвия):

— К словам российского министра иностранных дел следует отнестись в высшей степени серьезно. Только не следует их понимать буквально, вне контекста. А контекст таков: путинский режим теряет легитимацию, его игры в демократию, в выборы, скорее всего, заканчиваются. Не то, чтобы выборов больше не будет, просто их результаты будут фальсифицироваться более откровенно, с применением насилия, если потребуется.

Россия не собирается выполнять решение Европейского суда по правам человека, касающееся Навального, и готова к тому, что будут санкции, влоть до приостановления членства в Совете Европы. Поэтому заявление Лаврова носит упреждающий характер, поднимает ставки, дает сигнал Европейскому Союзу, что если Брюссель будет продолжать политику санкций, то Россия может топнуть ножкой. Расчет на то, что в ЕС испугаются и топать ножкой не потребуется. Боюсь, что этот расчет правильный на данный момент. Характерно в этом смысле заявление Германии относительно Северного потока-2 в том смысле, что надо его закончить, несмотря ни на что.

Надо сказать, что между странами ЕС и Россией есть взаимозависимость. Евросоюз является очень важным рынком для российских энергоносителей, а Россия для ЕС является важным источником энергоносителей, причем для некоторых стран – основным. Можно сказать, что Россия топает ножкой на деньги, полученные от Европы, но, если Россия вздумает играть с ЕС в те же игры, в которые в свое время играла с Грузией и Украиной (прекращение подачи газа), то многим в ЕС придется несладко.

Опять же правы американцы, когда говорят, что газовая зависимость Европы от России заставляет ЕС идти на политические уступки. И Ангела Меркель кривит душой, когда уверяет, что Северный поток-2 – это чисто бизнес.

Но, поскольку ситуация с правами человека в России будет постоянно ухудшаться, Евросоюз тоже может захотеть стать строже. И здесь ключевой может оказаться позиция США. Проявит ли президент Байден то лидерство, которое от него ожидается? В том числе в противостоянии с Россией? Ответов на этот вопрос пока нет, и это делает Россию наглее в отношениях с Западом вообще и с Евросоюзом в частности. Показательное публичное унижение в Москве Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, как раз и является проявлением такой наглости, примером того, как собирается вести себя Россия в будущем. А мы знаем, что убедительными для нынешнего российского руководства являются только те ходы, которые делаются с позиции преобладающей силы.