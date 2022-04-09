Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило соглашение с компанией Arianespace на запуск третьего радиолокационного спутника системы Copernicus, который может использоваться для наблюдения за территорией России и других стран. Об этом сообщается на сайте организации.

Запуск космического аппарата Sentinel-1C планируется провести на ракете Vega-C с космодрома Куру во Французской Гвиане в первой половине 2023 года. Носитель выведет 2,3-тонный спутник на солнечно-синхронную орбиту на высоту около 690 километров (lenta. ru)