ЕС выделяет дополнительные 30 млн евро на помощь, среди прочего, белорусским независимым СМИ, сообщила в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Евросоюз поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы усиливаем нашу поддержку, выделяя дополнительно 30 млн евро на помощь в Беларуси молодежи, независимым СМИ, покинувшим Беларусь малым и средним предприятиям, деятелям культуры», — написала она в твиттере.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС будет готов выделить 3 млрд евро для инвестиций и оказания экономической помощи Беларуси, если эта страна пойдет на те демократические преобразования, на которых настаивает Брюссель. (interfax.ru)