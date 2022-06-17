Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели в Брюсселе в пятницу, 17 июня. В этот день коллегия еврокомиссаров утвердила заключения по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, передает корреспондент DW.

«Еврокомиссия рекомендует совету, во-первых, дать Украине европейскую перспективу и, во-вторых, дать Украине статус кандидата», — заявила фон дер Ляйен. Аналогичную рекомендацию Еврокомиссия дала и по Молдове. А вот касательно Грузии предложение Еврокомиссии другое — признать ее европейскую перспективу, но перед предоставлением ей статуса кандидата Тбилиси надо будет внедрить ряд реформ.

«У нас одно ясное послание: да, Украина заслуживает европейскую перспективу, да, Украину следует приветствовать как страну-кандидата. Этот сигнал основывается на понимании того, что была проведена хорошая работа в плане реформ, но важную работу еще предстоит провести. Весь процесс основывается на заслугах. Все будет соответствовать процедурам, поэтому прогресс целиком зависит от Украины», — добавила глава Еврокомиссии.

Для всех трех стран Еврокомиссия определила ряд реформ, реализации которых от них ожидают. Для Украины это семь шагов, для Молдовы — девять. Грузии же надо будет выполнить 11 «домашних заданий», прежде чем стране согласятся дать статус кандидата.

Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза. (DW)