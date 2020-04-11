Еврокомиссия подготовила черновик стратегии по ослаблению карантинных мер — Не слишком ли рано?

«Торопиться не надо». Эта фраза товарища Саахова из известной советской комедии вполне подошла бы к планам, которые, как выясняется, уже строит Еврокомиссия. В руководстве объединенной Европы готовят предварительные планы по подготовке к выходу из карантина, и иначе как странными такие решения не назовешь. Ведь пока что есть только первые намеки на ослабление распространения коронавируса, да и то не везде в ЕС — во многих странах по-прежнему люди заражаются и умирают сотнями (а то и тысячами) ежедневно. А еврокомиссары уже обсуждают запуск предприятий и возвращение учащихся в школы. Не слишком ли рано? Ведь поспешное возвращение к нормальной жизни может обернуться и новой волной заболеваний. Хотя бы потому что до сих пор не разгадана способность вируса к мутациям, к изменчивому поведению.

Как сообщает германская Die Welt, Еврокомиссия подготовила черновик стратегии по постепенному ослаблению карантинных мер в условиях пандемии коронавируса. Начать предлагается с локальных послаблений и открытия наиболее важных предприятий, затем могут быть открыты школы и магазины, но строго с соблюдением дистанции. В ЕС надеются, что страны-участницы согласятся координировать свои решения друг с другом.

То есть, готовится так называемая «Европейская дорожная карта по выходу из пандемии COVID-19». Документ пока не опубликован, однако, по данным газеты, в среду его уже обсуждали в Брюсселе на уровне еврокомиссаров, а после Пасхи (католическая Пасха в это воскресенье) он может быть представлен публично.

Авторы документа предлагают разработать пошаговый план отказа от ограничительных мер в условиях пандемии. Некоторые ограничения сохранятся — в отношении тех, кто наиболее подвержен риску (прежде всего пожилые люди). А вот школы могут быть вновь открыты, при условии, что дети будут соблюдать дистанцию. Для этого, вероятно, число детей в каждом классе придется уменьшить. Раньше других вернутся к работе предприятия, чье функционирование важно для экономик стран. Кафе и магазины даже после открытия должны будут следить за соблюдением дистанции между клиентами, также говорится в документе Еврокомиссии.

А самыми первыми свои графики выхода из спецрежима обнародовали Вена, Копенгаген и Осло. При этом Всемирная организация здравоохранения предупреждает всех, что время для смягчения мер пока не настало.

Но, как передает Euronews, Австрия и Чехия с решительными мерами не тянут: сегодня, когда пик заболеваний здесь, кажется, пройден, Вена и Прага раньше многих соседей приступают к постепенному выходу из карантина. По плану австрийского правительства ряд предприятий малого бизнеса возобновит работу уже в следующий вторник. Заниматься спортом на свежем воздухе будет разрешено без масок. По словам федерального канцлера Себастьяна Курца, пасхальная неделя покажет, сможет ли австрийская экономика «воскреснуть» уже в ближайшее время.

Этот подход разделяют и в соседней Чехии. Режим чрезвычайной ситуации здесь объявлен до конца месяца, но все большему числу магазинов постепенно разрешают возобновить торговлю.

Примерно так же мыслят скандинавы. В Норвегии пришли к выводу, что принятые здесь меры против распространения инфекции оказались достаточно эффективными, и надеются открыть детские сады уже через полторы недели. В Дании детские сады и начальные школы откроются на следующей неделе — это должно позволить родителям вернуться на рабочие места. Закрытыми еще на месяц останутся рестораны и кафе, церкви, библиотеки, спортивные заведения и торговые центры.

Швеция, страна с самыми щадящими мерами карантина в Европе, объясняет свой подход высоким уровнем доверия между государством и гражданами — шведов попросили соблюдать социальную дистанцию, и этого, как будто, оказалось достаточно. При этом в Швеции на днях зарегистрировали 96 смертей, связанных с коронавирусом. Число новых заражений в последние полторы недели то растет, то падает — накануне здесь выявили 726 инфицированных.

Однако, все равно сегодняшнее положение дел в целом никак не указывает на то, что уход опасности в ближайшее время гарантирован. Например, число умерших от коронавируса в Великобритании достигло почти 8 тысяч человек, общее число зараженных превысило 65 тысяч. На днях за одни только сутки в Британии скончался 881 человек, а число новых случаев заражения за сутки составило 4344.

Да и премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о продлении карантинного режима в стране до 3 мая. Он отмечает, что такое решение принято в целях сдерживания распространения заболевания. «Если мы сдадимся сейчас, есть угроза, что все начнется сначала», — добавил Конте.

И скорее этот подход можно назвать более здравым, чем тот, который демонстрируют другие страны ЕС и сама Еврокомиссия в Брюсселе.