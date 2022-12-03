Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон снова пригрозил запретить в Евросоюзе (ЕС) социальную сеть Twitter, если она не будет придерживаться правил ЕС относительно модерирования контента.

«Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в Twitter после приобретения Илоном Маском. И я могу вас заверить, что птица будет летать по европейским правилам», — заявил Бретон в опубликованном в субботу интервью медиагруппе «Функе». Еврокомиссар напомнил, что встречался с американским бизнесменом в Техасе, когда он еще размышлял над покупкой соцсети. «Я ему конкретно сказал, какие критерии будут работать для системной платформы. И он ответил, что для него это в порядке», — сказал Бретон.

«До Рождества мы проведем еще одну встречу», — сообщил он. «Совершенно ясно, что если Twitter не будет придерживаться правил, то мы можем выписать штраф. А если нарушения правил продолжатся, то мы можем отключить платформу в Европе», — пригрозил еврокомиссар. «Никто не должен заблуждаться: мы сделаем это, если будет необходимо», — добавил Бретон.

Как сообщала 30 ноября британская газета Financial Times со ссылкой на источники, Бретон заявил Маску о необходимости отказаться от «произвольного» подхода к возвращению доступа к соцсети для ранее заблокированных пользователей и «агрессивного» продвижения дезинформации, а также согласиться на «масштабный независимый аудит» платформы к следующему году. Бизнесмена предупредили, что в противном случае Twitter рискует нарушить новое законодательство ЕС в сфере цифровых услуг. (ТАСС)

