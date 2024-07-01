На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу сегодня определятся четвертьфиналисты.

Первый матч дня состоится на стадионе Esprit Arena в Дюссельдорфе между сборными Франции и Бельгии.

Франция вышла в 1/8 финала как вторая команда группы D, а Бельгия – как вторая команда группы E.

В 23:00 по бакинскому времени на стадионе «Frankfurt Arena» встретятся сборные Португалии и Словении. Португалия вышла в 1/8 финала как лидер группы F, а Словения – как лучшая третья команда группы C.

Евро-2024

1/8 финала

1 июля

20:00. Франция — Бельгия

Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция).

Дюссельдорф, Esprit Arena (Германия).

23:00. Португалия — Словения

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия).

Франкфурт, Frankfurt Arena (Германия).