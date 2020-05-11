EuroHome вновь загорелся

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании на рынке стройматериалов EuroHome в Бинагадинском районе столицы.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, на место происшествия прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Позже пожар в EuroHome был потушен.

Отметим, что на место происшествия прибыли министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, и его заместитель, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

| 2020-05-12T01:06:56+00:00 12 мая 2020, 01:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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