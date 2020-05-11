EuroHome вновь загорелся

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании на рынке стройматериалов EuroHome в Бинагадинском районе столицы.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, на место происшествия прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Позже пожар в EuroHome был потушен.

Отметим, что на место происшествия прибыли министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, и его заместитель, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.