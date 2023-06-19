Воскресный день «Баку пиано фестиваль» под эгидой Фонда имени Гейдара Алиева, в пространстве Мугам-центра отметился премьерным показом отреставрированной англоязычной версии легендарного документального фильма кинорежиссёра Октая Мир-Касима «Это вступает правда: Композитор Кара Караев» (1968), сообщает #.

Куратором кинопрограммы фестиваля выступил — Ульви Мехти. Показ фильма состоялся при поддержке Союза кинематографистов Азербайджанской Республики. Во втором отделении прозвучали фортепианные произведения Кара Караева – музыка к кинофильмам разных лет в исполнении пианистки, заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алиевой.

Тройной юбилейный вечер в пространстве Мугам-центра состоялся при полном аншлаге. Первое — это 105-летие Кара Караева при жизни удостоившись этого самого документального фильма, которому уже 55 лет со дня мировой премьеры. Фильм представил сам юбиляр, кинорежиссер Октай Мир-Касимов на прошедшей недели в честь 80 летия, указом президента Азербайджана Ильхама Алиева удостоенный звания Кавалера ордена «Истиглал».

На вечере присутствовали председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики Шафига Мамедова, председатель Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Али-заде, деятели искусств, медийные персоны, главы дипмиссий. Ведущий вечера Тофик Хасансой особо отметил работу Ульви Мехти, являющегося куратором кинопрограмм «Баку Пиано фестиваль». Далее выступил автор фильма Октай Мир-Касим с воспоминаниями о съёмочном процессе фильма и о том, как маэстро Караев на репетициях по-особому закуривал сигареты, в кропотливой работе с оркестром добиваясь нужного результата.

Маэстро Караев — недосягаемая высота во вкладе Азербайджана в общемировую академическую культуру, особенно зримо симфоническими гравюрами «Дон Кихот». Для зрителей фильм стал моментом откровения, где Кара Караев из символа титана эпохи, вдруг предстаёт в совершенно бытовых реалиях. Маэстро среди народа прогуливается по улицам Баку, говорит по телефону, решая общественно социальные вопросы коллег по музыкальному цеху. Убедительный портрет с трубкой в руке, по телефону решающего вопросы одним звонком. Параллельно главным интервьюером фильма является мать композитора, которая вовремя увидела музыкальный дар Маэстро.

Документальный (неигровой) черно-белый фильм «Это вступает правда» (1968) о выдающемся композиторе Кара Караеве воплощён в стилистике времен французской «Новой волны» Cinema Verite(Киноправда), корнями уходящий к традициям киноавангарда Дзиги Вертова. Методика съёмок в креативной импровизации на тему интервью с наблюдениями за реальными или экспромтными ситуациями, где образ Маэстро расширяет возможности реализации авторского замысла дипломной работы выпускника ВГИКа — кинорежиссера Октая Мир-Касимова. Автор-режиссёр создал кинодокумент эпохи и параллельным монтажом визуализировал неигровое кино в жанре повествовательного «фильма-эссе».

Окончание фильма зрительский зал Мугам-центра отметил бурными аплодисментами, стоя. Кинорежиссёр Октай Мир-Касимов представил публике выпускницу курса мастерской Кара Караева, композитора современной музыки Фирангиз Али-заде. Фирангиз ханум поблагодарила кинорежиссёра за воплощение неповторимой студенческой атмосферы легендарных 60-х годов и её появление с легендой мировой музыки буквально в одном кадре.

Отметим, что # является информационным партнером Baku Piano Festival.