Это вам не Пол Хуя!

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в ответ на просьбу красавицы польки Каролины Собаньской вписать ей в альбом свое имя, написал стихотворение «Что в имени тебе моем?». Было это в далеком 1830 году. Прошло почти два столетия, но и по сей день этот вопрос сохраняет свою актуальность. Действительно, многое в жизни может зависеть от имени человека.

К примеру, за сборную Соломоновых островов по футболу, мини-футболу и пляжному футболу играл вратарь Пол Хуя (англ. Paul Huia). Кстати, по данным FIFA, он стал первым в мире футболистом, участвовавшим в официальных матчах чемпионатов мира по трем разновидностям футбола. Но прославился он все же не этим.

В августе 2018 года гендиректор издания Sports.ru Дмитрий Навоша написал на своей странице в Twitter, что юрист компании получил звонок из Управления Роскомнадзора по Северо-западному округу. Представители ведомства предложили написать имя и фамилию спортсмена на английском, чтобы читатели не видели матерные слова в материалах. Я не в курсе, узнал ли сам вратарь из Соломоновых островов, сколько шума и шороха навел он в России своими именем и фамилией, но понять бдительных представителей Роскомнадзора было можно. «Пол Хуя в воротах сборной» звучало для русского уха весьма многозначительно.

Но тут хотя бы мы имеем дело с несуразицей. Ну не знал Пол, что его фамилия, да еще и в сочетании с именем, может вызвать такой интерес в России. Совсем иная ситуация с 39-летней россиянкой, которая самолично поменяла фамилию и имя. Отныне согласно паспорту, ее зовут Президент Россия Викторовна. Как сообщает телеграмм-канал Mash Iptash, она родилась в Уфе, но сейчас живет в Татарстане, в городе Зеленодольске. Раньше ее звали Ирина Викторовна, документы она поменяла в июне 2020 года.

Известно, что прежде Россия была замужем, потом развелась и вернулась жить к родителям. Сейчас она работает на фрилансе, живет в обычном панельном доме. Как сообщает источник, мать Президента не одобряет решение дочери. Еще бы! Нелегко ведь на старости лет ощущать себя матерью России, да еще и по фамилии Президент! Мало ли что вытворит дочь. Иди потом, слушай, что в твой адрес кричат на весь двор те, кто ею остался недоволен!

В целом, сложно сказать, что сподвигло эту даму на данный шаг, но она дала повод для большого числа ироничных комментариев. Особенно в свете планируемых новых санкций со стороны Запада против России. Фраза «Россия нервно курит в сторонке» зазвучит теперь по-новому. Кроме того, сложно будет ей отныне вступить в брак. Где же найти готового жениться на целой России?!

А как ездить, даже не за рубеж, а хотя бы по родной стране? «Президент России приезжает» может прозвучать для некоторых чиновников страшнее гоголевского «К нам едет ревизор». Да и с карьерой все может не заладится. Ну вот какую должность в родном городе или где-то еще предложить Президенту России, чтобы потом не страшно за свое будущее было?!

Наконец, как быть с произведениями классиков русской литературы? К примеру, писал Федор Тютчев, что умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Он, понятное дело, про страну писал. Но как быть теперь, в свете появления 39-летней жительницы Татарстана по имени Россия? Глядишь, заявит, что стих был посвящен ей и потребует измерить ее аршином. Ведь, судя по всему, весьма оригинальная дама эта по фамилии Президент. Так что, это вам не Пол Хуя. Тут все на специфику правописания не свалишь…