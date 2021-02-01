Это самоуправство: Реакция Президента Азербайджана на слова Эльмана Рустамова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 февраля принял участие в открытии нового здания Абшеронской районной центральной больницы.

Во время церемонии открытия глава государства дал интервью Азербайджанскому телевидению, в ходе которого ответил на вопрос, связанный с заявлением председателя Центробанка Азербайджана Эльмана Рустамова о том, что в Шуше откроется представительство возглавляемого им учреждения.

Президент раскритиковал данное предложение:

“Мое отношение к этому отрицательное. И я скажу почему. Во-первых, это самоуправство. Перед тем как делать как такие заявления, нужно обязательно посоветоваться с руководством. Я принял множество решений по поводу восстановления освобожденных территорий, создан соответствующий штаб. Им руководит глава Администрации Президента.

Я говорил, что все предложения, инициативы следует направлять туда. Мы не можем восстанавливать эти земли в соответствии с чьими-то пожеланиями. Один хочет открыть филиал, другой – какое-то учреждение. Это недопустимо и неприемлемо. Должна быть субординация. Нельзя озвучивать такого рода мысли ради дешевой популярности. Это следует прекратить».