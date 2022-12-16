«Во время пандемии мы стали свидетелями того, насколько важны услуги скорой медицинской помощи. Наша цель — осуществлять совершенствования в этом направлении».

Об этом на церемонии открытия симпозиума «Совершенствование системы скорой помощи в Азербайджане» сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что в настоящее время уровень пандемии во всем мире и в Азербайджане всем известен: «Надеемся, после этого число заражений уменьшится. Но это не значит, что не будет новой пандемии. Поэтому необходимо усиливать все системы скорой медицинской помощи и другие медицинские системы», — сказала она.