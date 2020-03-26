Этап серии Japan Golf Tour отменен впервые с 1973 года

Организаторы этапа серии Japan Golf Tour, запланированного в Куване с 16 по 20 апреля, объявили об отмене соревнований из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

«Мы со всей серьезностью относимся к ситуации, которая требует сотрудничества для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Приносим извинения всем гостям и участникам турнира», — заявил один из организаторов турнира. Отмечается, что впервые за всю историю Japan Golf Tour один из этапов был отменен (соревнования проводятся с 1973 года).

За прошедшие сутки в Японии было зафиксировано 96 новых случаев заражения, включая 41 случай в Токио. Таким образом, общее число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии достигло 2019. Число летальных исходов достигло 55.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. летальных исходов.(ТАСС)

| 2020-03-26T11:17:59+00:00 26 марта 2020, 13:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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