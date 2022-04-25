Власти Эстонии запретили эстрадному певцу Филиппу Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну, пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, сообщила в понедельник пресс-служба эстонского МВД.

«Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года. Концерт Киркорова должен был состояться в Таллине 27 мая. Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, концерт которой был намечен на 23 сентября. Эти артисты поддержали действия России на Украине», — говорится в сообщении.

Правительство Эстонии на прошлой неделе запретило въезд в страну артистов из России и Беларуси, которые поддерживают российскую специальную операцию в Украине. При этом составление списков артистов, выступления которых запрещено в Эстонии, не планируется. Запрет на въезд находится в компетенции министерства внутренних дел и департамента полиции и пограничной охраны.