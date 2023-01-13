Эстония исчерпала возможности принимать украинских беженцев и попросила помощи у Финляндии в их приеме и размещении.

Как передает «Интерфакс», об этом сказал журналистам глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.

«До сей поры мы оказывали всем украинским военным беженцам необходимую поддержку и услуги, но по мере прибытия новых людей мы попросили поддержки у наших северных соседей. Достигнута договоренность о перемещении части беженцев в Финляндию, и в самое ближайшее время она ожидает с нашей стороны до 100 человек в неделю, которые сразу по прибытии смогут ходатайствовать о временной защите», — уточнил министр.

По его словам, помощь Финляндии нужна, чтобы из-за падения качества оказываемой поддержки, например, в системе здравоохранения или образования, не пострадали бы как беженцы, так и жители Эстонии.

По данным МВД, пока около 66 тыс. беженцев с Украины сообщили о намерении остаться в Эстонии, подано более 42 тыс. прошений о получении временной защиты. Число прибывающих беженцев постепенно снижается и в последний месяц в основном остается на уровне меньше 100 человек в день.