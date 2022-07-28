Эстонское правительство утвердило санкцию, ограничивающее обращение граждан России для получения визы на учебу или вида на жительство.

Как передает #, информация об этом размещена на сайте правительства Эстонии.

Белорусы пока могут обращаться за получением визы на учебу.

Кроме того, граждане России и Беларуси могут пройти регистрацию для краткосрочной работы только в случае, если имеют непросроченную визу, выданную Эстонией.

Так, гражданам России и Беларуси, прибывшим в страну, но не имеющим законного права находиться в Эстонии и въехавшим по визе, выданной другой страной-членом ЕС, не будет выдаваться разрешение на временное проживание и работу.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства заявил, что Эстония прекратила выдачу виз гражданам России, за исключением особых гуманитарных случаев.

«Мы готовим предложения по дополнительным санкциям ЕС в связи с предоставлением шенгеновских виз, однако необходимо рассмотреть действительность виз, которые были выданы ранее. И в Эстонии, и в Европе», — отметил Рейнсалу.

Напомним, в феврале Эстония прекратила выдавать визы российским гражданам, однако лица, которые получили визы ранее, могли въехать в страну.