Президент Армении Армен Саркисян уходит в отставку. На сайте главы государства опубликовано заявление.

«Президент не смог повлиять на политические события, которые вызвали у нас сегодняшний общенациональный кризис… Мы имеем парадоксальную ситуацию, в которой президент должен быть гарантом государственности без какого-либо реального инструмента», — говорится в тексте заявления. Президент не может влиять на вопросы, связанные с войной и миром, замечает Армен Саркисян. Реальность состоит и в том, что президент не может наложить вето на законы, которые он считает неподходящими для государства и народа, добавляет глава государства.

Он считает, что такое положение привело к тому, что он и его семья стали мишенью различных политических групп. В результате процесс выходит за рамки морали и начинает влиять на здоровье, отметил президент Армении.

«Я очень долго думал и решил уйти в отставку с поста президента Республики после почти четырех лет активной работы», — пишет Армен Саркисян. Он считает, что в условиях ограниченных возможностей влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны президентский институт не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, тем самым отвлекая внимание общественности от важнейших вопросов: «В противном случае мы, зеркало всего мира, не достигнем цели своей миссии и окажемся на задворках истории. Мы больше не имеем права ошибаться».

Весьма витиеватые выражения. Но что здесь по сути? Очевидно, Саркисян намекает, что недоволен невозможностью влиять на политику Пашиняна, на принимаемые тем решения. Но точно ли этим продиктовано его решение? Может быть, он не хочет, чтобы потом говорили, что в период его президентства Армения начала выстраивать отношения с Турцией и Азербайджаном? Или тут что-то другое? Уместно ли предположение, что Саркисян в будущем хочет баллотироваться на пост премьер-министра Армении, и чтобы готовиться к этому, решил покинуть президентский пост уже сейчас?

На эти вопросы # согласились ответить известные зарубежные эксперты.

Бениамин Погосян, директор Центра политических и экономических стратегических исследований (Ереван):

— Я не думаю, что у Армена Саркисяна есть какие-то новые политические амбиции в Армении. Так что, я очень удивлюсь, если он займет какую-то должность – премьер-министра или кого-то еще.

Насколько я понимаю, все-таки у нас будут конституционные изменения. Говорят, что возможен и какой-то переход к полупрезидентской системе. То есть к той системе, которая была до 2018 года. И тогда, понятно, Пашинян будет участвовать уже в прямых президентских выборах. Но даже тогда я просто исключаю, что Армен Саркисян станет премьер-министром при полупрезидентской форме правления. Если система не меняется, тогда следующие парламентские выборы будут в 2026 году, и опять, я почти исключаю, что к этому времени Саркисян создаст новую партию и будет участвовать во внутриполитической деятельности страны.

Что касается версии о нежелании Саркисяна, чтобы его имя ассоциировалось с началом каких-то подвижек в отношениях с Турцией и Азербайджаном, если честно, и она мне не кажется верной. Потому что даже если будет создана, например, комиссия по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, то мы все понимаем, что этот процесс может длиться годами, если не десятилетиями.

А если будет принято решение об открытии границы с Турцией и об установлении дипломатических отношений, то я не слышал, чтобы Армен Саркисян когда-нибудь выступал против этого.

Но я согласен с тем, что те причины, которые он обозначил в своем прощальном обращении, были актуальны начиная с апреля 2018 года, когда он стал президентом. И следуя его логике, если он был недоволен тем, что у него почти нет полномочий, он не может влиять на внутреннюю и внешнюю политику Армении, то он мог бы спокойно подать в отставку, если не сразу в мае 2018-го, то хотя бы в январе 2019-го, после внеочередных парламентских выборов в декабре 2018 года.

Так что, если честно, мне трудно сейчас судить, почему Армен Саркисян подал в отставку. Но не думаю, что это связано с какими-то армяно-азербайджанскими или армяно-турецкими процессами. И я не думаю, что это связано с тем, что ему надоело его положение фигуры с ограниченными полномочиями.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Безусловно, отставка президента Армении была ожидаемой. Изначально, начиная с революции, президент Саркисян, который является очень серьезным дипломатом и имеет личные дружеские отношения со многими мировыми лидерами, хотел, как казалось, иметь свою роль во внешнеполитических вопросах. С моей точки зрения, это было бы полезно для Армении, так как вес Саркисяна, как представителя Армении, достаточно велик.

Абсолютно не согласен с тем, что отставка как-то связана с урегулированием с Баку и Анкарой. Думаю, что Саркисян, как государственный деятель, хотел бы скорейшего урегулирования конфликта, что дало бы Армении возможность дальше развиваться и бороться за свою независимость. В том числе, независимость от Кремля, который сейчас контролирует все форматы, где Армения, Азербайджан и Турция пытаются что-то обсуждать.

Думаю, что президент в своем заявлении четко обрисовал причины ухода: когда страна в таком положении, в котором находится Армения уже несколько лет, быть президентом и говорить от лица Армении, не имея никаких возможностей влиять на процесс — очень тяжелое бремя. Если здоровье позволит, у Саркисяна есть все шансы продолжить активную работу в том или ином качестве. Говорить сейчас о планах на политические посты рано. Определённые шансы у Саркисяна есть и, конечно, он мог бы побороться и за пост президента с более широкими полномочиями (изменения сейчас активно обсуждаются) и за другие посты. Посмотрим, что решит президент Саркисян и как народ Армении оценит это решение.

Константин Тасиц, российский эксперт по Южному Кавказу:

— Мне кажется, не следует искать в словах президента Армении Армена Саркисяна какое-то двойное дно. Он достаточно чётко указывает на причины своей отставки. После конституционной реформы 2015 г. полномочия президента в Армении были существенно урезаны, и он превратился в церемониальную фигуру. Когда Саркисян получал предложение занять этот пост, ему были даны обещания, что у президента будут неформальные инструменты влияния на внешнюю политику и отношения с диаспорой, экономическую и инвестиционную деятельность. Однако, очевидно, с новым руководством республики, пришедшим в мае 2018 г., не удалось достичь согласия по этим вопросам. Мнение президента не учитывалось при принятии важнейших политических решений. В частности, он ничего не знал о подготовке и подписании Трехстороннего заявления о перемирии в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 г.

Сейчас сложно предсказать, какое будущее ждет Саркисяна после ухода с поста президента. С одной стороны, он имеет большой политический опыт и широкие международные связи. Однако у него нет достаточной электоральной поддержки внутри страны или опоры в виде сильной политической партии.