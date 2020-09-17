ЕСПЧ вынес решение по жалобе журналиста Рауфа Миркадырова

Европейский суд по правам человека 17 сентября объявил решение по делу журналиста Рауфа Миркадырова.

Как сообщил «Turan» юрист Халид Агалиев, ЕСПЧ признал нарушение прав Миркадырова по ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 8 (право на уважение личной жизни) Европейской конвенции.

ЕСПЧ обязал правительство Азербайджана выплатить Миркадырову компенсацию в 20 тысяч евро.

В то же время, ЕСПЧ не счел необходимым расследовать просьбу журналиста о нарушении его прав против правительства Турции, выдавшего его Азербайджану.

В свою очередь, адвокат Миркадырова Фуад Агаев на своей странице в facebook отметил, что ЕСПЧ установил отсутствие достаточных оснований для ареста Миркадырова и заключение его под стражу без решения суда, нарушение презумпции невиновности, неуважение тайны семейной и личной жизни.

Напомним, что во время проживания Миркадырова в Турции власти этой страны в апреле 2014 года лишили его журналисткой аккредитации и вида на жительство, после чего депортировали в Азербайджан.

В декабре 2015 г.Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Миркадырова к шести годам лишения свободы. В марте 2016 г.Бакинский апелляционный суд заменил реальный срок на условное наказание.

Во время предварительного заключения ему запретили телефонные разговоры, встречи и переписку с кем-либо, кроме адвокатов.

Местные суды отклонили его апелляции на предварительное заключение и ограничения.

В июле 2014 года МНБ и Генеральная прокуратура выступили с заявлением, в котором без всякого судебного решения назвали Миркадырова агентом армянской разведки.