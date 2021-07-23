Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес накануне решение по трем жалобам банковского юриста Акрама Гасанова, которые международный судебный орган объединил в одном производстве, учитывая одинаковую их суть. Речь о практикуемом в стране аресте в административном, а иногда и уголовном порядке людей, которые не в состоянии платить по долгам.

Решение ЕСПЧ было опубликовано вчера, сообщил Гасанов #. Пока оно только на французском языке на сайте международной судебной инстанции. ЕСПЧ присудил выплатить каждому из трех арестованных за долги граждан по 3 тыс. 600 евро за нанесенный им моральный ущерб. Если государство не заплатит вовремя, через три месяца после вступления в силу этого решения на эту сумму будут начисляться проценты, говорится в решении. Аресты должников, преимущественно заемщиков банков, стали актуальны на волне девальвационных процессов. Падение курса маната к доллару сильно ударило по населению, многие оказались в сложной финансовой ситуации. Тогда-то стала актуальна проблема массовых арестов проблемных должников.

Отсутствие денег – не вина

«Я был уверен, что когда-нибудь мы добьемся справедливости в этом вопросе и прекратим тот позор, что творится в стране, — говорит юрист. – С точки зрения закона, международного права, Европейской конвенции по правам человека, Конституции Азербайджана, человек отвечает по своим долгам только своим имуществом. Если нет денег и имущества, он не несет за это никакой ответственности – ни жизнью, ни своей свободой. В свое время я даже опубликовал целый цикл статей: «Долг и свобода», где описал эволюцию подходов к этому вопросу в разных странах. Сегодня Азербайджан – это единственная европейская страна, где людей лишают свободы за невозможность платить по долгу. Исторически такой подход свойственен варварам. Еще в VII веке нашей эры с приходом ислама в мусульманских странах прекратили причинять какой-либо вред в виде лишения жизни, свободы за невозможность платить долги. Т.е., сама концепция того, что человек отвечает за долги только своим имуществом впервые появилась в мусульманском обществе».

В Европе к этому пришли лишь в середине XIX века. До этого в странах Старого Света практиковались долговые тюрьмы, так называемые «долговые ямы». Еще раньше за долги людей обращали в рабство и т.д. Но с середины XIX в Европе, а еще раньше в мусульманском мире отношение к должникам в корне изменилось. В нашей же мусульманской, европейской стране людей по-прежнему сажают в тюрьмы за долги. Азербайджанские суды заявляют, что сажают людей не за долги, а за неисполнение судебного решения о выплате долга. Такая вот софистика. В Кодексе об административных правонарушениях действительно есть статья за неисполнение судебного решения по неуважительной причине. В Уголовном кодексе есть статья 306 за злостное неисполнение судебного решения. Однако речь идет о злостном и намеренном неисполнении – т.е. деньги есть, а человек не платит. В ином случае не за что наказывать, поскольку нет вины. Наказывать можно того, кто виноват. Отсутствие финансовой возможности – не вина, а следствие обстоятельств».

По сути же людей у нас сажают за долги, уверен юрист:

«Банк подает в суд на должника, выигрывает– но у человека нет ни залога, ни зарплаты. Платить ему нечем. Если не дать взятку судебному исполнителю, тот говорит, что должник уклоняется и его арестовывают на 10 -15 суток, максимум, месяц. По уголовному делу могут посадить на три года. Суд не выясняет вину гражданина. ЕСПЧ посчитал такой подход наших судов нарушением пункта 1, ст. 6 Европейской конвенции по правам и основным свободам человека, поскольку суды не выясняли вину. ЕСПЧ считает, что, если человек заявляет о своей неплатежеспособности, он не обязан это доказывать. Международный судебный орган пишет в своем решении, что сторона обвинения должна доказать, что деньги есть, а он не платит. Учитывая это, ЕСПЧ посчитал упомянутые аресты незаконными и при этом даже не стал анализировать, нарушили ли наши суды в довесок прочему ст.1 протокола 4 этой конвенции, где запрещается арест за невозможность выплаты долга. ЕСПЧ коротко указывает, что нарушена ст.6 конвенции – право на справедливый суд. А если это нарушено, что выяснять дальше?»

Коротко о трех арестах:

Гражданин Азербайджана Керимов Вахид Тураб оглы, 1987 г.р., даже не заемщик, а один из трех поручителей должника, взявшего кредит в Rabitabank на 10 тыс. манатов. Rabitabank остались должны 7 тыс. 255 манатов 70 гяпиков. Банк, судебные исполнители, приставы и суды потребовали упомянутый долг у поручителя в том числе. Однако мужчина, имеющий двух малолетних детей, был на тот момент безработным. По настоянию банка сабаильские судебные приставы дали представление в Сабаильский суд и судья Рауф Ахмедов арестовал Керимова 11 марта 2016 года на 10 суток. Была подана жалоба, но Бакинский апелляционный суд под председательством судьи Гаиля Мамедова оставил решение Сабаильского суда в силе. В этой связи А. Гасанов в 2016 году обращался с письмом к председателю наблюдательного совета Rabitabank Закиру Нуриеву, который является к тому же президентом Ассоциации банков Азербайджана.

«Я писал, что это безобразие и позор — его банк добился незаконного ареста, — рассказал Гасанов. — Предупреждал, что последствия будут плохие, в том числе для имиджа нашей страны. Нуриев мне тогда не ответил, а сейчас Керимову присудили компенсацию в 3600 евро».

Другая жертва – Байрамов Мубариз 1977 г.р. Гражданин задолжал чуть больше 3 тыс. манатов Unibank и магазину по продаже телефонов более 500 манатов. Общий его долг составил 3 880 манатов. Байрамов — безработный, жил в тяжелых условиях. Представитель банка даже предложил ему в 2016 году продать почку и выплатить долг. Сей инцидент вызвал широкий резонанс, аудиозапись разговора была представлена в правоохранительные органы. Ответом на эти жалобы стало преставление судебного пристава в Наримановский суд. Судья Самир Мамедов арестовал Байрамова на 5 суток. «Нашу апелляционную жалобу рассматривал Г. Мамедов, оставивший в силе решение Наримановского суда», — заметил юрист.

Наконец, третий случай произошел в Гейгеле. Аббасов Махир, 1965 г.р., задолжал не банку, а другому гражданину. По словам Аббасова, ростовщик считает, что ему остались должны 31 тыс. 300 манатов. Гейгельский районный суд арестовал Аббасова на 10 суток, а Гянджинский апелляционный суд оставил это решение в силе. «Я подключился после этого, была подана жалоба в ЕСПЧ. После гражданина арестовали в уголовном порядке на год. Ростовщики всегда действуют намного жестче, чем банки. Сейчас Аббасову тоже выплатят компенсацию в 3600 евро», — отметил Гасанов.

Проблема закрыта – бояться нечего

По свидетельству юриста, все эти годы аресты должников не прекращались. Не проходило и недели без таких вопиющих случаев. Еще в 2016 году Гасанов сообщил, что намерен вести такие дела бесплатно и доводить их до Европейского суда по правам человека:

«К сожалению, ко мне обратились немногие. В противном случае решение ЕСПЧ последовало бы скорее. Не веря в благополучный исход, люди не обращались и предпочитали терпеть. Уверен, что после этой победы веры в успех будет больше. Банки, ростовщики, коллекторы, судебные приставы постоянно давят на граждан, страшат арестом. А ведь это серьезный стресс. Иные доходят до самоубийства, разрушаются семьи, некоторые вынуждены продать единственное свое жилье, унижаться перед родней, знакомыми с просьбой о деньгах. С решением ЕСПЧ в этой проблеме можно поставить точку. Если граждан будут и впредь запугивать, те могут сослаться на решение ЕСПЧ и потребовать соблюдения своих прав. Уверен, что, если даже какой-нибудь наглый судебный пристав все-таки обратится к суду с просьбой кого-то арестовать, суды вряд ли на это решатся, учитывая, что государство уже несет материальный урон. Ну а если судья пойдет на такое, последует очевидно незаконное решение, за которое он поплатится».

Собеседник напомнил, что недавно внесли поправки в Гражданско-процессуальный и Административно-процессуальный кодексы, согласно которым, если адвокаты обращаются в суд с явно необоснованной жалобой, либо иском или ходатайством, их будут штрафовать:

«Так пусть же штрафуют и судей, поскольку теперь незаконность таких арестов предельно ясна. Это доказано решением Европейского суда. Оно пока на французском, но скоро я сам постараюсь перевести это решение, сделать его для всех доступным. По логике этого решения, незаконны не только аресты должников, но и штрафы. Кроме того, нельзя запрещать им выезд за границу. Поскольку любая мера к человеку, который не может выплатить долг и при этом его вина не доказана, является нарушением. Однако такое делается сплошь и рядом. Предвижу, это может привести к разговорам: мол, люди не платят, а вы создаете для них условия. Нет. Это мировая практика, от которой никому еще не стало хуже. К тому же подобная позиция судов дисциплинирует кредиторов, которые дают деньги каждому встречному, не проверяя заемщиков.

После девальвации я занял сторону людей, хотя сам бывший банковский работник. Понятно, что иные должники специально не возвращают долги и злоупотребляют. Что же касается большинства, после просадки курса маната и в условиях пандемии граждане не платят не потому, что не хотят – они бы рады заплатить, но попали в сложное положение. Уверен, что большинство наших сограждан – честные и порядочные люди, которые хотят, но не могут вернуть долги. Конечно же, в любом обществе есть обманщики, но это не значит, что следует равняться по ним и игнорировать правовые нормы. Я очень рад, что смог добиться справедливости, поскольку в результате мы сохраним человеческие жизни, семьи, физическое и психическое здоровье людей. За последние годы мне приходилось видеть немало граждан, пребывающих в отчаянии и поисках выхода. Сейчас же могу уверенно сказать им – бояться больше нечего, вопрос закрыт».