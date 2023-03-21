Проблема рекордной потребительской инфляции упирается у нас не только в дорожающий импорт. Ведь если на самом деле во всем «виновато» зарубежное повышение, почему же тогда понижение цен на внешних рынках не влияет на местные ценовые реалии?

Все это время правительство объясняло подорожание продовольствия и всего остального в нашей стране инфляцией на зарубежных рынках. Мол, высокие цены проникают в республику вместе с импортом. Но теперь пошел обратный процесс и мировые цены пошли на снижение. Вот только у нас они не только не падают, но никак не уймут взятые некогда темпы.

Если приглядеться к индексу потребительских цен ФАО, расценки на продовольствие в мире снижаются уже 11-ый месяц кряду. Индекс цен на продовольствие этой структуры в феврале 2023 года составил 129,8 пункта, что на 0,6% меньше, чем в январе и на 18,7% ниже своего пика, достигнутого в марте 2022 года. Но все это почему-то не отражается на стоимости продовольствия в столичных торговых сетях.

Представляя отчет правительства за 2022 год в парламенте, премьер министр Али Асадов вновь возложил вину за ценовой рост на импорт. Мол, за последние годы подорожание стало серьезной проблемой во всем мире:

«Уровень инфляции увеличился и в странах, которые являются нашими торговыми партнерами, а среднегодовая инфляция составила 20,4%. Этот процесс повлиял на повышение общего уровня цен и в нашей стране». По его словам, среднегодовая инфляция в Азербайджане за прошлый год составила 13,9%, а растущие цены на продукты сильно сказались на общей ситуации с продовольственными ценами внутри страны. Годовой индекс цен на импортные продукты вырос более чем на 22%. Так что инфляция в Азербайджане в основном импортируемая, продолжает утверждать Асадов.

Все это мы уже слышали на протяжении всего прошлого года. Но постоянные апелляции к мировым катаклизмам, похоже, поднадоели не только гражданам, но и народным избранникам. Ведь они сбрасывают со счетов веские и общеизвестные внутренние обстоятельства – о них и пошла речь. В ходе обсуждений депутат Вахид Ахмедов напомнил про монополизацию рынков и буквально повисший в воздухе Кодекс о конкуренции.

«На рынках монополия. Прошло уже больше года, а Кодекс о конкуренции все еще не поступил в Милли Меджлис», — депутат попросил обратить внимание на этот момент, существенное подорожание продовольствия и первостепенных товаров, особенно лекарств. Пришлось освежить память и вспомнить про существование Госслужбы по антимонопольной политике…

«Поэтому как бы мы ни связывали подорожание с заносимой инфляцией, главное сейчас – не допускать искусственного завышения цен. Считаю, антиинфляционные меры в этой сфере нужно расширить, усилить деятельность Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики. В последние дни наблюдается снижение цен на муку и хлеб», — добавил он в виде «бонуса».

О понижении стоимости заводского хлеба на 5 гяпик недели-две трубили все местные СМИ. Социальные сети встретили эту весть не без скепсиса. Пользователи поразились столь «щедрой» акции… А Госслужба по антимонопольной политике связала пятикопеечный спад с удешевлением пшеницы на мировых рынках, особенно России и Казахстане. «Снижение цен на продовольственную пшеницу в мире привело к тому, что в Азербайджане подешевел хлеб»… Но почему при таком раскладе дружно упали в цене лишь заводские круглые изделия, именуемые «социальным хлебом» и, по некоторым данным, административно контролируемые? А прочий ассортимент пекарен продолжил дорожать? И ведь дело не только в хлебе насущном.

Если обратиться к излюбленной теме наших чиновников – мировым ценам, то они сейчас понижаются на все основные продукты питания. Индекс цен на растительные масла ФАО уменьшился на 3,2% по сравнению с январем, при этом мировые цены на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла тоже упали. Однако азербайджанские потребители не заметили понижения. Цены на масло стабильно высокие, как и на все остальное.

Например, по данным ФАО, на 2,7% в течение месяца снизился индекс цен на молочные продукты, при этом наиболее резкое снижение было зафиксировано в международных котировках на сливочное масло и сухое обезжиренное молоко. Кстати, мясо практически не изменилось по сравнению с январем, а у нас оно растет как на дрожжах. Мировые цены на птицу продолжали снижаться на фоне обильных экспортных поставок, информирует международная структура.

Только индекс сахара ФАО вырос на 6,9% с января до самого высокого уровня за шесть лет, в основном из-за пересмотра в сторону понижения прогноза производства в 2022/23 году в Индии.

Кстати, про упомянутый выше кодекс конкуренции, который должен прекратить повсеместную монополизацию и необоснованное подорожание. Тема эта обсуждается на просторах нашей страны уже без малого 17 лет, но все еще в процессе. Недавно даже разработали новый законопроект, однако толку от него будет мало, полагают в экспертных кругах. Ведь в стране все еще нет практики декларирования доходов и имущества.