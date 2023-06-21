Специалисты вычисляют ее значения заумными на взгляд простых обывателей подсчетами, а простые граждане больше доверяют своим кошелькам. Частенько в нашей практике те и другие не могут прийти к согласию. При этом чаще всего ощущения роста цен почему-то значительно выше подсчетов профильных ведомств.

Инфляция в нашей стране существует разная, говорят независимые специалисты. Есть официальная инфляция, которую публикуют профильные государственные ведомства. Она, как уже говорилось, частенько не сходится с ощущаемой инфляцией. Если поверить аналитикам, данные официальных структур по ценовому росту обычно занижены, поэтому логично полагать, что есть еще и реальная инфляция – та, о которой мы никогда не узнаем. Потому что нет альтернативных источников данных.

Местные власти продолжают отстаивать позицию о завозной природе нашей инфляции. В Центробанке утверждают, что свыше 6 процентных пунктов из 12,8-процентной инфляции в апреле имеют импортную природу. В целом же на привозное восхождение цен приходятся все 80 процентов инфляционного роста. Регулятор не только готов обосновать свои подсчеты, но готов предпринять меры против этого зла. Одним из таких решений там называют ограничение потребительского кредитования. Конечно же, фиксированный обменный курс мешает ценам вовсе взлететь до небес. Регулятор даже подумывает повысить эффективность своей учетной ставки.

Уже многие годы ключевая ставка Центробанка Азербайджана не играет серьезной роли в стоимости денег, а эксперты отмечают отсутствие всякой корреляции между ставкой ЦБА и кредитами коммерческих банков. На бездействие этого механизма указывает и отсутствие взаимосвязи между учетной ставкой ЦБА и показателями инфляции. Как правило, наглядным примером этого приводят хроническую ситуацию: еще при ставке Центробанка в 3 процента кредиты наших финансовых структур достигали 20-30 процентов. Однако позже учетная ставка регулятора была повышена до 15-ти, но это тоже не возымело какого-либо влияния на ставки коммерческих банков.

Начиная с сентября прошлого года, Центробанк анонсирует новую денежно-кредитную политику. Там сообщили, что межбанковский месячный оборот уже превышает 3 млрд и «это исторический рекорд», означающий, что банки уже начали кредитовать друг друга с сентября прошлого года. Как отмечают аналитики, влияние ЦБА заключается в воздействии на стоимость денег, которые передают банки друг другу через изменение учетной ставки. Но это усложнялось отсутствием в стране организованного межбанковского рынка. Поэтому влиять на ставки по кредитам было сложновато, ведь проблемно определять стоимость денег.

По идее, она формируется в ходе открытых межбанковских аукционов, но местные банки кредитовали друг друга по принципу: ты мне — я тебе, вне какой-либо биржи кредитов, а процентные ставки оставались банковской тайной. Но вернемся к наиболее волнующей тематике — динамике цен. По мнению экономиста Рауфа Гараева, которым он поделился с #, она достаточно высока:

«Градус инфляции в стране значительный, а Центральный банк прогнозирует ее на отметке 8,3% к концу этого года. Инфляционные ожидания у людей сохраняются на достаточно повышенной планке. Впрочем, на это указывает и ситуация на рынке, а если приглядеться к статистике, накрывает ощущение неопределенности. Ведь все мы ходим в магазины, и оказавшись там видим – цены растут почти ежедневно. Но в Центробанке считают, что граждане не могут рассуждать про инфляцию, потому что такие подсчеты подводят специалисты самого Центробанка по ему одному известному списку товаров. Поэтому хотелось бы подробнее ознакомиться с этим перечнем. Если это не секрет, то его следует обнародовать, чтобы прекратить разногласия. В противном случае инфляционные ожидания в экспертных кругах и среди населения будут выше заявленной регулятором планки, и нам тоже придется согласиться с мнением населения, что цены растут очень сильно».

В экспертных кругах неоднократно говорили о влиянии на цены растущей налоговой нагрузки. По словам Гараева, только за первый квартал нынешнего года налоговые сборы в регионах выросли на 21% по сравнению с тем же временем прошлого года – до 353,1 млн манатов. «Было бы интересно узнать, за счет чего такой рост? Сколько открылось и закрылось предприятий, сколько было налогоплательщиков и пр. Сколько предприятий получили назад свои деньги из-за неправомерных налогов? Все это нужно прояснить, иначе многое остается непонятным», — считает он.

Ранее экономист Натиг Джафарли назвал три фундаментальные проблемы, влияющие на рост цен «В их числе — отсутствие конкурентной среды, местного производства, несовершенное таможенное и налоговое законодательство. Думаю, будет лучше, если мы сосредоточимся на этих проблемах», — сказал экономист.