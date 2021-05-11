Если хотим, чтобы дети подросли…

На днях в селе Орта Гервенд Агдамского района произошла трагедия. Повесился набравший низкий бал на выпускных экзаменах 17-летний юноша.

Описать горе родителей не представляется возможным. Помимо того, что обычно основными подозреваемыми в начатом правоохранительными органами следствии являются именно отец и мать, им еще и предстоит жить с этим долгие годы, мучая себя риторическими вопросами: «Где же мы допустили ошибку? Чем мы обидели своё чадо? Не перегнули ли палку в вопросе образования?»

Психологи склоняются к мысли, что привести к такому печальному финалу могли масса причин: и чрезмерное давление родителей, и повышенная ответственность самого ребёнка, и его личностные особенности, и поток огромной информации, и то, что родители не очень часто проявляли свою любовь, и т.д. Безусловно, всё это может иметь место. Но особенного внимания, на наш взгляд, заслуживает мнение о том, что в отличие от времен СССР, сейчас ставки более высоки, высшее образование приравнивается многими к пропуску в хорошую жизнь. Вот банальная картина из реальной жизни.

В одном из райцентров нашей любимой страны живёт маленькая семья: отец, мать и сын 15-ти лет. Отец, у которого за спиной лишь среднее образование и больное сердце в придачу, а потому не способен на тяжёлый физический труд, работает ночным сторожем в маленьком магазинчике, месячная зарплата 100 манатов. Мать, также со средним образованием, – в хлебо-булочном цехе. 10-тичасовой рабочий день, всего 2 выходных в месяц и зарплата – 180 манатов. Что означает для 3-х человек прожить в месяц на 280 манатов, особых пояснений не требует. И вот, растёт в этой непростой ситуации молодой парень. Из года в год перед его взором проносятся сцены неприглядной драмы тяжёлой жизни, откладывая глубокий отпечаток в психологическом состоянии. Лишённый многих благ, возможности шагать в ногу со многими сверстниками и одноклассниками, он просто не может думать ни о чем другом, его мучает самый главный вопрос – что сделать, чтобы избежать такого будущего?

И вот, панацеей от всех проблем для него и тысяч таких молодых людей, обычно, кажется получение высшего образования. Хотя, следует уточнить, тут дело вовсе не в тяге к наукам и повышения собственного IQ. Просто им хочется стать врачами, специалистами в области IT, юристами, то есть жить безбедно. А для этого нужен соответствующий диплом. И нет у них иного пути, кроме как грызть гранит наук. Но вот беда.

Учитывая состояние образования в стране и практическую невозможность переступить порог ВУЗа без репетиторской поддержки, многие ребята из малообеспеченных семей просто не обладают потенциалом для воплощения своей мечты в жизнь. И на юное создание ложится огромный психологический груз, на первый взгляд, непреодолимая безысходность. Как показывает опыт, выдерживают не все.

Наивно было бы надеяться, что за очень короткий промежуток времени система образования в стране совершит революционный скачок вперёд, или же благосостояние малообеспеченных семей улучшится во 100 крат по мановению волшебной палочки. То есть, ждать в этом вопросе помощи от общества родителям не приходится. Нужно действовать самим.

Да, нужно говорить детям, что они любимы в любой ипостаси — и с высшим образованием, и без. Но важнее и намного действеннее готовить своё чадо к жизненным испытаниям, делая основной упор на духовность, мораль и нравственность. Объяснить им то, что сегодня уже не в моде, чего не услышишь по ТВ, не прочитаешь в газетах, как когда-то, что у некоторых даже вызывает ехидную усмешку. Сказать, что можно быть счастливым и уверенно шагать по жизни даже без диплома ВУЗа и, даже, когда в холодильнике хоть шаром покати. Жизнь-то полосатая. Что есть масса дорог, которые ведут к благополучию, любви и семейной идиллии, но не проходят через высшее образование, и тому вокруг масса примеров. Что никогда не надо опускать руки, вселить в них уверенность, спокойствие души, чтобы не сомневались — всё лучшее ещё впереди. И что самое главное в жизни – не диплом, а то, что не модно, забыто и вытравлено уже — стать просто хорошим человеком с большой буквы. Это обязанность родителей и не стоит ждать помощи извне. Её не будет. По крайней мере, пока наши дети не подрастут. А ведь мы очень хотим, чтобы они подросли…

Вюсал Алиев, специально для «ЗЕРКАЛО»