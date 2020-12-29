«Если где и искать сейчас Азербайджану источник дополнительного финансирования, то только в Китае»

Глобальная экономика мира сейчас находится на грани новых кризисов. В предыдущем интервью #, экономист Дмитрий Голубовский сказал, что сейчас главная проблема перед миром – это глобальная инфляция.

О том, как можно остановить инфляцию, может ли аграрный сектор экономики стать локомотивом экономики для Азербайджана, особенно в свете освобождения оккупированных территорий, а также сможет ли Россия инвестировать в аграрный сектор Азербайджана, рассказал в интервью # экономист Дмитрий Голубовский.

— Инфляция, как вы сами отмечали, является глобальной проблемой. Как вы считаете, как можно предотвратить эту общемировую инфляцию?

— Я думаю, никак нельзя. Потому что деньги, которые уже начали ее разгонять, невозможно «стерилизовать», т.е. изъять их из оборота, без того, чтобы спровоцировать по ходу дела крах глобального долгового рынка, в первую очередь – рынка высокорискованного корпоративного долга, который сейчас достиг максимальных за всю историю наблюдений объемов, как в относительной, так и в абсолютной величине.

Низкие ставки и инфляция – это хорошо для банков и корпораций. Для корпораций – потому что уменьшает объем долга в реальном выражении, для банков – потому что позволяет избежать каскада банкротств и дальнейшего падения кредитного качества заемщиков и эмитентов. Когда глобальным финансистам нечто выгодно и необходимо, кто будет думать о бедных? В богатых странах их просто поддержат бюджетными расходами. Бедные страны будут страдать и, возможно, пойдут за кредитами в глобальные финансовые институты.

— Может ли в таких условиях страна, где развит аграрный сектор, имея сильную сельхозку, вновь поднять свою экономику. К примеру, Азербайджан имеет плодородные земли. Может объем сельхозпродукции стать локомотивом экономики?

— Этим воспользуются развитые страны, которые могут быстро мобилизовать инвестиционный капитал, и где сейчас в избытке дешевых денег. Боюсь, что развивающиеся страны не успеют в полной мере воспользоваться этой конъюнктурой. Чтобы нарастить производство – нужны инвестиции. Современный высокопроизводительный агропром – это высокотехнологичная индустрия. Для роста производительности нужно вкладывать деньги. Если же Азербайджан просто увеличит импорт, то сам начнет страдать от инфляции. Россия уже столкнулась с этим. Рост мировых цен привел к резкому росту экспорта российского зерна, сахара, растительного масла. В итоге хлебозаводы жалуются на то, что работают на грани рентабельности из-за роста внутренних цен на муку, а цены на сахар и растительное масло впервые за много лет регулируются правительством. Мы сами оказались не готовы к резкому изменению конъюнктуры.

— Как вы знаете, Азербайджан освободил свои территории, и в регионе произошел ряд изменений. Будет ли заинтересована Россия в инвестировании в данный регион? Особенно в аграрный сектор.

— Не в это время. Россия, несмотря на то, что худшее позади, до сих пор латает дефицит бюджета продажей валюты. Расходует резервы, чтобы сохранить темпы обновления инфраструктуры, поддержать строительную отрасль и региональные бюджеты. У России попросту нет свободных денег. Ни в этом году, не будет и в следующем. Тем более, что в следующем году еще и вернется политический риск санкций. Мы не живем в условиях финансового изобилия, как США. В ноябре в России, вопреки росту цен на нефть, был дефицит платежного баланса на фоне оттока капитала из страны после того, как демократы победили в США.

Но есть одна крупная страна, крупный импортер продукции агропрома, кстати, у которой проблема сейчас – не где взять, а, напротив, куда девать деньги. Это – Китай, который сейчас чувствует себя лучше всех в мире. Они первыми попали под удар пандемии, и первыми восстановились. У них сильная финансовая система, объем долгового рынка в юанях сейчас уже на втором месте, после долларового. Фактически, юань сейчас уже вторая после доллара валюта в мире, а не евро. Если где и искать сейчас Азербайджану источник дополнительного финансирования на государственном уровне – то в китайских государственных институтах развития и кредитования. Под будущий рост экспорта продукции агропрома Китай может дать кредиты под достаточно низкие ставки. И, если он уже сегодня кредитует много проектов в Средней Азии и даже в Беларуси, думаю, он будет заинтересован и во вложениях в Азербайджан. Надо только следить за тем, чтобы китайских денег не стало слишком много в экономике. А то не успеете оглянуться, как они скупят на корню всю страну.