Грядет проблема, пострашнее коронавируса: глобальная инфляция — мнение эксперта

2020 год вошел в историю человечества сразу по нескольким параметрам. Пандемия, карантины, войны, геополитические столкновения и, самое главное — экономический кризис, который, по сути, поставил в тупик мировую экономику.

Отметим, что именно в этом году впервые в истории цены на нефть ушли даже в минус, и энергодобывающим странам пришлось самим платить возможным покупателям. Однако риски подобных парадоксов еще не иссякли. Об итогах года для мировой экономики, для России и прогнозах на 2021 год рассказал в интервью # российский экономист Дмитрий Голубовский.

— Как бы вы оценили экономические итоги года для России? О чем они говорят?

— Итоги плохие, но не катастрофические. Этот кризис оказался не тяжелее кризиса 2014-15 гг., когда против России на фоне падения нефти ввели вдвое больше санкций. Главным успехом года я считаю очень профессиональную скоординированную антикризисную политику Банка России и Минфина. Когда одновременно были резко смягчены финансовые условия, а экономика поддержана налоговыми стимулами. Кроме того, льготная ипотека поддержала строительную отрасль, занимающую достаточно значительное место в экономике.

На фоне кризиса в России, как и в США, где тоже правительство стимулировало экономику, случился ипотечный бум. Ну и, наконец, помог взлет цен на золото. Летом при ценах на нефть ниже $40 за баррель золото стало основным экспортным товаром России. Все перечисленные положительные моменты смягчили экономический спад. Тем не менее, ситуация тяжелая, особенно в сфере услуг, где от карантина и падения спроса весной очень пострадал малый бизнес. Там процессы восстановления будут долгими.

— 2020 год вошёл в историю ещё и тем, что цены на нефть впервые в истории ушли в минус. Каков прогноз на цены нефти в 2021 году?

— Прогноз умеренно позитивный. Азиатский спрос ускоренно восстанавливается, китайский спрос практически восстановился. Остается проблема с рисками новых карантинов из-за новых штаммов коронавируса, и это может продолжить негативно влиять на авиаперевозки и, соответственно, на спрос на авиационное топливо. Но повторение весенней катастрофы этого года маловероятно в обозримом будущем. Я думаю, отрицательные цены – это вообще уникальный в своем роде сбой торговой механики чикагской биржи, и он вообще вряд ли когда-либо повторится.

Я считаю, что цены на нефть, по мере восстановления спроса при сохранении сделки ОПЕК+, будут продолжать постепенно восстанавливаться. Цель восстановления – район $55-60 за баррель Brent, откуда они и спикировали в начале года. Там восстановление возьмет паузу. Провалы цены ниже $50 за баррель возможны, если будет возникать угроза нового карантина в США или аналогичные риски для других крупных стран, но они будут недолгими. А через три-пять лет начнется новый «сырьевой цикл», когда обнаружится, что спрос на нефть по-прежнему растет, надежды на альтернативные источники энергии себя не сильно оправдали, а нефтяная отрасль – адски недоинвестирована. Тогда начнется резкий рост цены уже обратно в район $80-100 за баррель, но до этого еще надо дожить. Для нефтедобывающих стран сейчас будет дальновидно поддерживать инвестиции в геологоразведку, чтобы было что предложить инвесторам в будущем цикле роста.

— С учётом выхода иранской нефти на открытый рынок?

— Вопрос иранского экспорта – вопрос пока что «подвешенный». Факт, что с Ираном (как бы кто не относился к иранскому режиму) Трамп поступил несправедливо, нарушив условия сделки. Но факт также в том, что Иран после этого вышел из сделки, сильно нарастил запасы оружейного плутония и продвинулся в своей ядерной программе. Что с этим теперь будут делать европейцы и американцы, притом, что и Израиль, и Саудовская Аравия активно лоббируют сохранение антииранских санкций США? Посмотрим. Нужна новая ядерная сделка. Будут новые переговоры, и они будут тяжелыми. Иранцы же не откажутся просто так от того пути, по которому они уже продвинулись, запросят дополнительные условия, компенсации, возможно, поставят вопрос о компенсации потерь из-за разрыва сделки Трампом. Будет трудный переговорный процесс, и пока он идет, иранский экспорт не будет восстанавливаться. Я думаю, вопрос восстановления иранского экспорта – еще не вопрос следующего года, но ближе к концу следующего года эта тема уже реально начнет давить на рынок, ограничив восстановление нефтяных цен.

— Каковы ваши прогнозы относительно ситуации в общемировой экономике в 2021 году? Вакцинация спасет мировую экономику?

— Мировую экономику спасет не столько вакцинация, сколько масштабная денежная эмиссия. К сожалению, этот метод «спасения» скоро породит новую проблему, пострашнее коронавируса: глобальную инфляцию. Цены на продовольствие уже пошли вверх. И это сильно ударит по бедным странам. Нестабильность в арабском мире, которую потом назвали «арабская весна», случилась, главным образом, из-за взлета цен на продовольствие в начале 2010-х годов. Как раз после того, как нефтяные цены восстановились после кризиса 2008-2009 гг. В будущем история повторится. Сейчас ситуация такова, что цены на продовольствие и металлы даже обгоняют в темпах роста восстановление нефтяных цен.

Это обернется ростом социальной нестабильности в бедных или разоренных гражданскими беспорядками и войнами странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. При этом в богатых развитых экономиках, да, жизнь продолжит налаживаться, и экономика будет восстанавливаться. Однако таких темпов восстановления, какие были во втором полугодии этого года, уже, разумеется, не будет.

Судьба России во многом будет зависеть от того, насколько при Байдене вырастет политическое давление на нашу страну. Есть мнение, что достаточно сильно, и это помешает восстановлению экономики. Кстати, у Турции могут быть те же проблемы, что и у России. Американские демократы не жалуют Эрдогана, как и вообще не жалуют лидеров, пренебрегающих интересами «глобалистов» в пользу интересов наций и национальных элит. И это может создать дополнительные трудности и в России, и вокруг России, и на Ближнем Востоке.