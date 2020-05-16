Если бы не Запад…

Политическое противостояние в Грузии получило несколько неожиданное продолжение вечером 15 мая. Президент Саломе Зурабишвили помиловала одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава и одного из учредителей оппозиционного движения «Победившая Грузия», бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили.

Она сразу же провела брифинг для той части общества, которой «непросто понять» это решение, пояснила «суть» принятого акта о помиловании и подчеркнула, что она освободила не политических заключенных, поскольку, по ее словам, «сегодня в Грузии нет политических заключенных», передает Civil Georgia.

Президент заявила, что «помилование никоим образом не означает пересмотра или переоценки судебного вердикта». «Виновный остается виновным, он освобождается от наказания, а не от преступления. Другими словами, помилование никоим образом не означает оправдания виновного», — сказала Зурабишвили.

«Я хочу подчеркнуть, что принимаю это решение как президент страны – сама, под свою ответственность, исключительно в интересах страны. Это помилование не основано на обычных гуманных принципах или фактических обстоятельствах, из-за которых человеку может быть облегчено или вообще отменено наказание», — добавила она.

Освобождение оппозиционных лидеров было одним из пунктов договоренности правящей и оппозиционных партий, достигнутой 8 марта при посредничестве послов США и стран ЕС. Причем, помимо двоих помилованных, на свободу, согласно требованиям оппозиции, должен был выйти еще и совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгий Руруа.

Кроме того, договоренности предусматривали, что парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе: 120 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 30 – по мажоритарным. В то же время 5%-й барьер, необходимый для вхождения в парламент, должен быть изменен на 1%-й барьер разовым образом. Также должен быть установлен так называемый 40%-й «замок» — это означает, что партия, не набравшая 40% голосов избирателей, не сможет сформировать однопартийное большинство в парламенте.

Интересно, о чем свидетельствует происходящее. Неужели теневой правитель страны, олигарх Бидзина Иванишвили пошел на попятную? И не придется ли оппозиции еще серьезно побороться за изменение системы выборов? На эти вопросы # ответили известные тбилисские политологи.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Власть повела себя странно. Причем повела себя странно не сейчас, а когда отказалась выполнять обещание, данное в присутствии послов. В итоге получили очередную серию «писем счастья» из-за рубежа и были вынуждены выполнить обещание. То, что об этом объявила Зурабишвили понятно, ей по закону положено. Но то, что решение принимал лично Иванишвили, можно не сомневаться. Видимо, умные люди посоветовали сделать то, что обещали. Впрочем, не до конца, согласно договоренностям должны освободить и Георгия Руруа. Но он ещё не осужден, так что его вопрос проходит по другому ведомству.

Что же касается обещаний о внесении изменений в Избирательный кодекс, здравый смысл подсказывает, что должны поменять, иначе, зачем нужно было бы выпускать Угулаву и Окруашвили. Власти оказались на расстоянии вытянутой руки от персональных санкций.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Безусловно, тот факт, что политзаключенных, оппозиционеров Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили выпустили, говорит об успехе тех мер, которые предприняли оппозиция, активисты, журналисты, общество. Постоянное давление, как на международных партнёров, от которых требовали реакции и поддержки, так и на власти в Грузии, дали свой результат. Освободить оппозиционеров могла только президент Грузии своим указом о помиловании, что и было сделано. Наверняка скоро освободят и третьего заключенного Георгия Руруа, но это технически должна имплементировать прокуратура, так как помилование без приговора подписать невозможно.

Я бы не стал уделять много внимания тому, почему лидер правящей партии Бидзина Иванишвили сделал это, но обратил бы внимание на то, что в период эпидемии вируса европарламентарии, конгрессмены и сенаторы США сочли необходимым помочь Грузии на пути демократии. Это говорит о том, что Грузия снова в списке приоритетов в Вашингтоне, и предстоящие в стране выборы, видимо, будут под особым контролем партнеров, что поможет обеспечить их легитимность и прозрачность. Это хорошо.