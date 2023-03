Нидерландский диджей и хитмейкер DJ Don Diablo станет еще одним звездным гостем, который выступит во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года.

В развлекательной зоне, которая расположится в Бакинском приморском парке (бульваре), он выступит в пятницу, 28 апреля, сообщает #.

Дон Пепин Шиппер, более известный как Don Diablo — нидерландский диджей и музыкальный продюсер в жанре электронной музыки. В 2016 году занял 15-е место в списке Top 100 DJs DJ Magazine. В 2017 году занял 11-е место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine. В 2019 году занял 6-е место в том же рейтинге. Наиболее популярными треками, созданными Don Diablo, стали следующие синглы: «Easy Lover», «Useless», «Pain is Temporary, Pride is Forever», «Hooligans Never Surrender», «Teen Scream Machine», «On My Mind».

Напомним, что 29 апреля в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 выступит еще одна звезда — всемирно известный нидерландский DJ Hardwell.

Гран-при Азербайджана 2023 состоится 28-30 апреля.