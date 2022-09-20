Всемирный Совет FIA по автоспорту утвердил календарь на сезон 2023 года, впервые в истории включающий 24 этапа, передает F1NEWS.RU.

Сезон стартует 5 марта в Бахрейне и финиширует 26 ноября в Абу-Даби. Гонка в Катаре перенесена на более поздний срок из-за работ в Лосаиле в начале года.

Как и планировалось, Гран При Лас-Вегаса пройдёт в субботу вечером, Гран При Китая вернётся после трехлетнего отсутствия, хотя остаются сомнения в том, что гонка состоится. Этапы в Монако и Бельгии пока остаются.

Мохаммед Бен Сулайем, президент FIA: «Календарь чемпионата мира Формулы 1 2023 года включает 24 этапа, что является ещё одним свидетельством роста и привлекательности этого спорта в глобальном масштабе.

Добавление новых трасс и сохранение традиционных подчёркивает здравый подход FIA. Я рад, что в 2023 году мы сможем представить новую эру захватывающих гонок Формулы 1 ещё более широкому кругу болельщиков».