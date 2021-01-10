Еще 22,8 тысячи случаев с COVID-19 выявлено в России

В России за сутки положительный результат на коронавирус получил 22 851 человек. Об этом, как передает Газета.Ру, сообщает столичный оперштаб.

Общее число выявленных за время пандемии случаев достигло 3 401 954. При этом от заболевания за сутки излечились 24 080 пациентов.

Кроме того, число летальных исходов возросло на 456 человек до 61 837. Из них в Москве за сутки умерли 77 пациентов.

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Москве (4 216 граждан) и Санкт-Петербурге (3 010 человек).

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 90 млн заболевших, свыше 64,4 млн человек выздоровели, а более 1,9 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19.