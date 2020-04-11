Еще 15 тысяч безработных получили единовременную выплату

Министерство труда и социальной защиты населения перечислило единовременные выплаты в филиалы банков и почтовые отделения для еще 15 000 безработных.

Как сообщил Report глава пресс-службы министерства Фазиль Талыбов, люди, которым начислены выплаты, получают SMS.

«Получив сообщение, они должны получить разрешение на выход из дома, обратиться в любое почтовое отделение, если в SMS написано ООО «Азерпочт», если в SMS говорится о банке — в любое отделение банка с ID-картой и получить денежные средства.

С 9 апреля безработные начали получать единовременные выплаты. На сегодняшний день их получили 35 тыс. человек», — сказал Ф.Талыбов.

Выплаты людям, зарегистрированным как безработные, будут продолжаться ежедневно, отметил он.

| 2020-04-11T23:32:17+00:00 11 апреля 2020, 23:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss