Украина и Евросоюз (ЕС) подписали меморандум о предоставлении Киеву помощи в размере 18 миллиардов евро, сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Twitter.

«Украина и ЕС только что подписали меморандум о взаимопонимании по поводу предоставления 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи», — написал он, уточнив, что Киев рассчитывает получить первый транш в размере трех миллиардов евро на этой неделе.

Украинский премьер подчеркнул, что полученные средства позволят Украине сохранить макроэкономическую стабильность.