ЕС ведет переговоры с Азербайджаном, США и Катаром по поставкам газа на случай, если РФ решит прекратить поставки.

Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки», — говорится в сообщении Борреля, опубликованном в его еженедельном блоге.