Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза проведут сегодня плановое заседание в Люксембурге. В ходе встречи будет утверждена миссия на границе Армении и Азербайджана.

Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

«На встрече между лидерами Азербайджана, Армении, Франции и председателем Евросовета была достигнута договоренность о создании миссии. Министры, как ожидается, утвердят в понедельник эту миссию», — рассказал представитель ЕС.

По словам дипломата, деталей миссии пока нет.

«Могу только сказать, что около 400 наблюдателей будет развернуто на первом этапе», — отметил он, подчеркнув, что первые наблюдатели будут направлены на границу двух стран из состава миссии ЕС в Грузии.

«Мы берем состав из нашей миссии в Грузии из-за срочности вопроса», — пояснил представитель сообщества.

Напомним, что 6 октября в Праге состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. В ходе переговоров было принято решение о направлении на территорию Армении вблизи армяно-азербайджанской границы гражданской миссии Евросоюза.