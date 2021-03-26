ЕС призвал немедленно освободить Навального

Евросоюз продолжает призывать к немедленному и безусловному освобождению российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также полному расследованию его отравления. Об этом в пятницу, 26 марта, написала на своей странице в Twitter Набила Массрали — официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Сообщения о том, что состояние здоровья Навального ухудшилось в колонии, вызывают беспокойство, указала Массрали. «Россия должна обеспечить Навальному доступ к медицинскому обслуживанию и допустить к нему его адвокатов», — подчеркнула официальный представитель Жозепа Борреля.

Ранее, 25 марта, соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является «крайне неблагополучным». О резком ухудшении здоровья Навального сообщили также его адвокаты, после того как посетили колонию.

По данным защитников Навального Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к оппозиционеру не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, политика подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для «профилактического учета», отметил Кобзев. (DW)