Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель распространил заявление от имени Евросоюза, в котором осуждается запуск КНДР 13 апреля «нового типа баллистической ракеты большой дальности».

«Неоднократные демонстрации КНДР своего намерения продолжать разработку средств доставки оружия массового уничтожения угрожают международному миру и безопасности. КНДР должна прекратить все незаконные и опасные действия, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН и безрассудно обостряющие военную напряженность в регионе», — говорится в документе, опубликованном в Брюсселе в субботу вечером.

В заявлении ЕС вновь указал на необходимость «немедленного выполнения КНДР своих обязательств по резолюциям Совета Безопасности ООН, полностью, поддающимся проверке и необратимым образом отказавшись от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, программ создания баллистических ракет и существующих ядерных программ, а также прекратить любую связанную с этим деятельность».