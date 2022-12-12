Евросоюз (ЕС) призвал Иран не поставлять России беспилотники и ракеты, не работать над созданием ядерного оружия, не поддерживать своих союзников в регионе, соблюдать права меньшинств, отказаться от смертной казни и выполнять все свои «международные обязательства».

Как передает ТАСС, об этом говорится в принятом в понедельник заявлении Совета ЕС по Ирану.

«Евросоюз строго осуждает и считает неприемлемыми любые виды иранской военной поддержки <…> [СВО] России на Украине, включая беспилотники, — говорится в заявлении. — ЕС строго предостерегает Иран от поставок России любых новых видов оружия, особенно баллистических ракет малого радиуса действия». Брюссель заявил, что будет «отвечать на все действия» по поддержке спецоперации России на Украине.

Помимо этого, ЕС призвал Иран вернуться к полному выполнению всех условий ядерной сделки, отказаться от поддержки своих союзников в регионе, в том числе в Ливане и Сирии, обеспечить соблюдение прав меньшинств, прекратить подавление уличных протестов и отказаться от смертной казни.