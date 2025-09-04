Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила американской стороне в ближайшие двое суток направить европейскую делегацию в Вашингтон для обсуждения санкций против России. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники.

«Когда Трамп провел разговор на тему санкций против России, были предприняты попытки скоординировать с американским президентом совместный подход: европейцы предложили в течение 48 часов направить в Вашингтон своих представителей для создания рабочей группы по санкциям против России,— говорится в публикации Bild. — Однако пока неясно, согласился ли на это Трамп».

Разговор Урсулы фон дер Ляйен и Дональда Трампа состоялся после того, как страны «коалиции желающих» побеседовали с американским президентом по видеоконференцсвязи. По данным Bild, в ходе переговоров господин Трамп обвинил европейцев в покупке российской нефти и пособничестве России в ее действиях против Украины. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ «попыталась возразить, заявив, что импорт нефти из ЕС значительно сократился после вторжения России в Украину», пишет Bild.

После заседания «коалиции желающих» президент Финляндии Александр Стубб сообщил журналистам, что в ближайшее время глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен обсудит вопрос санкций против российских нефти и газа с Дональдом Трампом. Господин Стубб отметил, что Дональд Трамп в ходе беседы с европейскими лидерами предложил США и Европе действовать сообща в отношении дальнейших санкций против России.

Сегодня в Париже прошла встреча лидеров Франции, Дании, Польши, Финляндии, Еврокомиссии по вопросу гарантий безопасности Украины. По ее итогам президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что свои войска на Украину после наступления перемирия или мира готовы отправить 26 стран.